Минский суд приговорил нобелевского лауреата Беляцкого к 10 годам колонии

Фото: РИА Новости/Андрей Александров

Минский суд приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам колонии, сообщает РИА Новости.

"Суд Ленинского района Минска в начале января приступил к рассмотрению уголовного дела Беляцкого и других лидеров не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", – отмечается в сообщении.

Также обвиняются Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, Дмитрий Соловьев. На этих людей возбуждено дело по двум статьям "Контрабанда" и "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".

Государственное обвинение просило суд назначить тюремное заключение Беляцкому на 12 лет. Также Стефановичу – 11 лет, Лабковичу – 9 лет, Соловьеву – 10 лет в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, каждому гособвинение потребовало ввести штраф в доход государства в размере пяти тысяч базовых величин – порядка 66 тысяч долларов.

Отмечается, что Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей, суд над Соловьевым прошел заочно, так как он находится за пределами страны.

Ранее сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело о создании в Москве ячейки террористического сообщества "Сеть", по местам проживания ее предполагаемых участников прошли обыски.

Также ФСБ проверяла на причастность к деятельности московской ячейки "Сети" бывшего аспиранта МГУ Азата Мифтахова, осужденного на 6 лет колонии по делу о поджоге офиса "Единой России" в Москве в 2018 году.

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