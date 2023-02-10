МВД РФ объявило в розыск соучредителя фонда "Свободная Бурятия" Гармажапову

Фото: Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/buu3a (Александра Гармажапова признана в РФ иноагентом)

МВД РФ объявило в розыск журналистку и соучредителя фонда "Свободная Бурятия" Александру Гармажапову (признана в РФ иноагентом) в рамках расследования уголовного дела. Это следует из ведомственной базы розыска.

"Гармажапова Александра Цыреновна, 7 апреля 1989 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", – указано в перечне.

По какой именно статье Уголовного кодекса РФ разыскивается Гармажапова, не уточняется.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую (признана в РФ иноагентом) к 9 годам колонии по делу о фейках про Вооруженные силы РФ. Помимо прочего, Белоцерковской будет запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение пяти лет.

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