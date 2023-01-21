Бывшего главу Центра Хруничева объявили в розыск

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

МВД объявило в розыск бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Андрея Калиновского, сообщает РИА Новости.

Его разыскивают в рамках уголовного дела, однако причины преследования не уточняются.

Калиновский был гендиректором Центра Хруничева с 2014 по 2017 год. Как сообщает газета "Известия", Калиновского заочно арестовали на два месяца по делу о мошенничестве.

Калиновского заочно арестовали на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Отмечается, якобы своими действиями бизнесмен нанес ущерб НКЦ в размере около 393,6 миллиона рублей. В ходе предварительного расследования было установлено, что он заключил ряд заведомо невыгодных для организации контрактов под предлогом технических работ.

Ранее Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее предпринимателя объявили в международный розыск.

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