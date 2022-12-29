Суд дал 12 лет колонии экс-главе "Славянки" по делу о подкупах и мошенничестве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Останкинский суд Москвы дал 12 лет колонии строгого режима бывшему главе ОАО "Славянка" Александру Елькину за совершение 19 эпизодов коммерческого подкупа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Елькин признан виновным по эпизодам, предусмотренным пунктом "а" части 7 статьи 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору").

"Путем частичного сложения наказаний с учетом предыдущего приговора Тверского суда Москвы назначить Елькину 12 лет колонии со штрафом 500 миллионов рублей", – сказали в суде.

Также мужчина признан виновным в особо крупном мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем.

В августе 2016 года Тверской суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Елькина осудили за откаты от руководителей фирм, заключивших контракты на ремонт и содержание казарменно-жилищного фонда Минобороны.

Ранее стало известно, что подрядчика Первого канала Ольгу Стародубцеву и ее супруга Виктора Ваганова обвинили в хищении 500 миллионов рублей, которые были выделены на проведение мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году. Стародубцева и Ваганов обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

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