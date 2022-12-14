Подрядчика Первого канала обвинили в краже 500 миллионов рублей – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подрядчика Первого канала Ольгу Стародубцеву и ее супруга Виктора Ваганова обвинили в хищении 500 миллионов рублей, которые были выделены на проведение мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает ТАСС.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Стародубцева является соучредителем компании ООО "Азъ Арт ТВ", которая занимается производством кинофильмов и телепрограмм. До октября 2022 года Стародубцева была ее руководителем.

"Как следует из материалов дела, в 2018 года компания, будучи одним из подрядчиков Первого канала, должна была участвовать в проведении церемоний и мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу. Руководству компании было выделено более 500 миллионов рублей, из которых, по версии следствия, 500 миллионов были выведены в офшоры или обналичены и похищены", – уточнили в сообщении.

В Басманном суде отметили, что супругам в конце декабря 2021 года избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. С того момента мера уже несколько раз продлевалась. Стародубцева и Ваганов обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы приговор бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова к пяти годам колонии за мошенничеством с поставками для Минобороны. Также бывший генеральный директор Избербашского радиозавода имени Плешакова Фиряз Фирманов получил четыре года условно.

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