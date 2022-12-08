Арестованному зампреду комитета ТПП Чернину вменили хищения из бюджета на 385 млн рублей

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Следственный комитет обвинил зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Сергея Чернина в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках экологической программы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, в ноябре Басманный суд Москвы арестовал Чернина, возглавляющего корпорацию "Газэнергострой", по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним по делу проходят генеральный директор ООО "Институт Газэнергопроект" Дмитрий Сучков и гендиректор ГЭС-Экотехнологий Валерий Меркулов.

По данным следствия, работая на трех объектах в Нижегородской области, подозреваемые подготовили проектно-сметную документацию, включив в нее завышенные расценки на материалы. Затем они представили эти документы на утверждение ГБУ Нижегородской области "Экология региона", выступающего заказчиком работ.

Ранее Бастрыкин сообщил, что с начала 2022 года за коррупционные преступления к уголовной ответственности в РФ привлекли 1,4 тысячи правоохранителей и 679 военных, 420 должностных лиц органов местного самоуправления, 356 работников системы образования и 259 работников системы здравоохранения.

По его словам, в целом в этом году в суды поступили дела в отношении более 9,1 тысячи лиц. При этом за девять месяцев текущего года в суды направили почти столько же дел, сколько за весь 2021 год.

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