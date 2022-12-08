Бастрыкин назвал число правоохранителей и военных, задержанных за коррупцию в 2022 году

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С начала 2022 года за коррупционные преступления к уголовной ответственности в РФ привлекли 1,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов и 679 военных, 420 должностных лиц органов местного самоуправления, 356 работников системы образования и 259 работников системы здравоохранения. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель СК Александр Бастрыкин.

По его словам, в целом в этом году в суды поступили дела в отношении более 9,1 тысячи лиц. При этом за девять месяцев текущего года в суды направили почти столько же дел, сколько за весь 2021 год.

По мнению главы СК, такие результаты отражают эффективную и слаженную работу ведомств в борьбе с коррупционными преступлениями.

В 2022 году среди фигурантов уголовных дел о коррупции, имеющих особый правовой статус, оказалось 66 депутатов органов местного самоуправления, 49 правоохранителей, среди которых 29 сотрудников МВД, 10 следователей и руководителей следственных органов СК, а также 10 прокуроров и помощников прокурора.



Ранее Бастрыкин сообщил, что в 2022 году следователи привлекли к уголовной ответственности за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе 60 человек. Еще 250 человек были привлечены к ответственности за преступления в сфере госконтрактов и госзакупок, 27 из них – при реализации государственного оборонного заказа.

По данным СК, за первые десять месяцев текущего года в суды поступило свыше 8,7 тысячи дел о преступлениях такой категории. Этот показатель на 10% больше, чем годом ранее.

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