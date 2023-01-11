Предпринимателя Зимина заочно арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин (Борис Зимин признан в России иноагентом)

Столичный Тверской суд после заседания огласил решение о заочном аресте предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом) по обвинению по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

"Удовлетворить ходатайство следственного органа об избрании Зимину меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", – цитирует судью ТАСС.

Предпринимателя объявили в международный розыск в понедельник, 9 января. Зимину предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве.

Сотрудники МВД попросили заочно арестовать предпринимателя, слушание по ходатайству правоохранителей прошло 11 января.

До этого Зимин прокомментировал обвинения в свою сторону, назвав заведенное на него дело политическим преследованием.

Кроме того, в ходе слушания стало известно, что потерпевшая сторона оценила понесенный ущерб в 4 миллиарда рублей.

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