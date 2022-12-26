МВД объявило в розыск расследователя издания Bellingcat Христо Грозева

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск расследователя издания Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом) Христо Грозева. Это следует из ведомственной базы розыска.

По данным базы, Грозева разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Название статьи не уточняется.

В настоящее время в базе розыска ведомства также числится вероятный организатор проекта "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов (признан в РФ иноагентом). Название уголовной статьи, по которой разыскивают предпринимателя, также не указывается.

Ранее МВД РФ включило в базу розыска российского коллекционера и галериста Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом). Гельмана также разыскивали по не указанной статье УК РФ.

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