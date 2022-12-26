МВД объявило в розыск вероятного автора проекта "20 идей по развитию России"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МВД РФ объявило в розыск предполагаемого автора проекта "20 идей по развитию России" Дмитрия Давыдова (признан в РФ иноагентом). Это следует из ведомственной базы розыска.

Там указывается, что Давыдова разыскивают по статье УК РФ. При этом конкретная статья не называется.

До этого российский Минюст включил в список физлиц иноагентов некого Дмитрия Давыдова. В перечне ведомства он указан как предприниматель. Сведения о ФИО фигурируют на сайте проекта "20 идей по развитию России".

На сайте проекта указывается, что его деятельность направлена на развитие и процветание России. Предложения участников носят благородный характер и не направлены на частные интересы, следует из описания.

Ранее МВД объявило в розыск российского коллекционера и галериста Марата Гельмана (признан в РФ иноагентом). В базе данных ведомства не указывалось, по какой статье разыскивается Гельман.

До этого в федеральный розыск был объявлен адвокат и знаток клуба "Что? Где? Когда?" Илья Новиков (признан в РФ иноагентом). Другие подробности не приводились.



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