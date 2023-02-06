Блогера Белоцерковскую приговорили к 9 годам колонии за фейки про ВС РФ

Фото: Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/belonika

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую (признана в РФ иноагентом) к 9 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По совокупности наказаний назначить Белоцерковской окончательное наказание в виде девяти лет лишения свободы с запретом администрировать интернет-ресурсы сроком на пять лет", – сказала судья Елена Ленская.

ГСУ Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской в марте 2022 года. Женщина опубликовала несколько записей на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией). В публикациях имелась ложная информация о действиях российских ВС во время проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

Прокурор Гульчехра Ибрагимова попросила приговорить к 9 годам колонии общего режима блогера Белоцерковскую за фейки о Вооруженных силах РФ, а также запретить в течение 5 лет администрировать интернет-ресурсы после освобождения.

Уголовное дело слушалось заочно, так как Белоцерковская находится в международном розыске. Защитница обвиняемой выразила несогласие с позицией прокурора.

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