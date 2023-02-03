Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской за фейки о ВС РФ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Прокурор Гульчехра Ибрагимова попросила приговорить к 9 годам колонии блогера Веронику Белоцерковскую (признана в РФ иноагентом) за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает РИА Новости.

"Прошу признать ее виновной по статье 207.3 и назначить наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии общего режима", – сказала прокурор.

Также для блогера запросили запрет в течение 5 лет администрировать интернет-ресурсы (после освобождения. – Прим. ред.).

Уголовное дело слушается заочно, так как обвиняемая находится в международном розыске. Защитница Белоцерковской заявила о несогласии с позицией прокурора.

Ранее ГСУ Следственного комитета открыло уголовное дело в отношении Белоцерковской. Согласно данным следствия, в марте 2022 года она опубликовала несколько записей на своей странице в социальной сети Instagram (запрещен в РФ; принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией). В публикациях имелась ложная информация о действиях российских ВС во время проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

Кроме того, Басманный суд Москвы арестовал имущество Белоцерковской на сумму 153 миллиона рублей.



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