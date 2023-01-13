Суд арестовал имущество блогера Белоцерковской на сумму 153 млн рублей

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Вероника Белоцерковская признана в России иноагентом)

Басманный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской (признана в РФ иноагентом) на сумму 153 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Эльвиру Кишигину.

"Судом арестовано имущество моей подзащитной в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 153 миллиона рублей", – сказала она.

Ранее сообщалось, что у Белоцерковской арестовали машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге.

Уголовное дело за фейки о Вооруженных силах России в отношении Белоцерковской было возбуждено 16 марта 2022 года. По данным следствия, на своей стране в соцсети она разместила несколько записей, дискредитирующих ВС РФ.

24 мая суд заочно арестовал блогера на 2 месяца. Арест должен был вступить в силу с момента передачи ее правоохранительным органам при экстрадиции или депортации либо задержания в РФ.



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