МВД России объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов, сообщает РИА Новости.

Согласно информации в ведомственной базе разыскиваемых, Бабченко ищут по статье Уголовного кодекса. При этом статья, инкриминируемая журналисту, не указывается.

Бабченко на протяжении многих лет критиковал Россию и ее власть в своих публикациях, в том числе в соцсетях. Он поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе, а уже уехав из России, пообещал вернуться в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.

Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. В мае 2018 года стало известно, что журналиста застрелили в Киеве. Однако 30 мая он появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. Бабченко пояснил, что ему рассказали о поступившем на него "заказе" и предложили участвовать в спецоперации.

Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину. По его словам, об отъезде он задумался сразу же после президентских выборов на Украине, добавив, что он обещал покинуть страну, если в президентской гонке выиграет "кандидат Х", имея в виду Владимира Зеленского.

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