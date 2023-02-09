Осужденного за госизмену Сафронова уволили из "Роскосмоса"

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Осужденного за государственную измену Ивана Сафронова уволили с должности советника главы госкорпорации "Роскосмос". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что Сафронова уволили согласно пункту 4 части 1 статьи 83 Трудового кодекса РФ ("Осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу").

В "Роскосмосе" также уточнили, что с начала задержания Сафронов продолжал быть сотрудником корпорации, однако зарплату он не получал, так как в табеле учета рабочего времени проставлялись неявки.

Журналиста и советника главы "Роскосмоса" задержали в июле 2020 года по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.

В сентябре прошлого года Сафронова признали виновным в госизмене и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Заседание по делу проходило в закрытом режиме в связи с наличием в нем материалов с государственной тайной и грифом "совершенно секретно".



Сафронову назначили 22 года колонии строгого режима за госизмену

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