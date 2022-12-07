Суд признал законным приговор советнику главы "Роскосмоса" Сафронову

Фото: Агентство "Москва"

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор советнику гендиректора "Роскосмоса" и журналисту Ивану Сафронову в виде 22 лет лишения свободы по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – говорится в решении коллегии.

Таким образом, в среду, 7 декабря, приговор Мосгорсуда вступил в законную силу. Это предусматривает его исполнение и этапирование осужденного в место отбывания наказания.

Данное судебное заседание, как и предыдущие, проходило в закрытом режиме в связи с наличием в деле Сафронова материалов с грифом "совершенно секретно" и информации, составляющей государственную тайну.

5 сентября Мосгорсуд признал Ивана Сафронова виновным в государственной измене и приговорил его к 22 годам колонии. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей с ограничением на 2 года после отбытия наказания.

Журналист был арестован по обвинению в госизмене в апреле 2020 года. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.

Сафронову назначили 22 года колонии строгого режима за госизмену

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