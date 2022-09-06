Песков назвал условие для помилования Сафронова

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского городского суда

Советнику главы госкорпорации "Роскосмос" и журналисту Ивану Сафронову необходимо признать вину при прошении президенту РФ о помиловании, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"И по закону у каждого осужденного есть право просить о помиловании. Существует, опять же, прописанная в законе определенная процедура. Но обязательным условием для того, чтобы попросить о помиловании, является признание своей вины. Если я не ошибаюсь, Сафронов так и не признал свою вину", – приводит ТАСС его слова.

Пресс-секретарь президента РФ также сообщил об отсутствии у него полномочий комментировать приговор, отметив, что у Сафронова есть право подавать апелляцию.

5 сентября Мосгорсуд признал Ивана Сафронова виновным в государственной измене и приговорил его к 22 годам колонии. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей с ограничением на 2 года после отбытия наказания.

Заседание по делу проходило в закрытом режиме в связи с наличием в нем материалов с государственной тайной и грифом "совершенно секретно".

Позже стало известно, что защита обжаловала приговор журналисту.

В апреле 2020 года журналист был арестован по обвинению в госизмене. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.

