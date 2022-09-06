Песков счел приговор Сафронову суровым

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Московского городского суда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приговор советнику главы "Роскосмоса" и журналисту Ивану Сафронову является крайне суровым. Об этом он сказал в эфире РБК ТВ.

При этом пресс-секретарь главы государства уточнил, что Владимиру Путину должно быть доложено о данном решении суда.

"Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме", – произнес он.

5 сентября Мосгорсуд признал Ивана Сафронова виновным в государственной измене и приговорил его к 22 годам колонии. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей с ограничением на 2 года после отбытия наказания.

Заседание по делу проходило в закрытом режиме в связи с наличием в нем материалов с государственной тайной и грифом "совершенно секретно".

В апреле 2020 года журналист и советник главы госкорпорации "Роскосмос" Иван Сафронов был арестован по обвинению в госизмене. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.

Позже стало известно, что защита обжаловала приговор журналисту.

