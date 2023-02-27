Дело о создании ячейки террористического сообщества "Сеть" возбудили в Москве

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ФСБ возбудила уголовное дело о создании в Москве ячейки террористического сообщества "Сеть", по местам проживания ее предполагаемых участников прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Следователи ФСБ России в рамках расследования уголовного дела в отношении участников московской ячейки "Сети" провели сегодня обыски по адресам анархистов и их родственников", – сказал представитель ведомства.

Он отметил, что также в Москву были этапированы некоторые ранее осужденные фигуранты дела "Сети", давшие признательные показания. Они содержатся в следственном изоляторе "Лефортово".

По словам собеседника агентства, также ФСБ проверяет на причастность к деятельности московской ячейки "Сети" бывшего аспиранта МГУ Азата Мифтахова, осужденного на 6 лет колонии по делу о поджоге офиса "Единой России" в Москве в 2018 году.

"Ранее осужденные по делу межрегионального террористического сообщества "Сеть" дали признательные показания в рамках нового уголовного дела и указали на Мифтахова как на одного из участников столичной ячейки", – добавили в правоохранительных органах.

Адвокаты Мифтахова не стали комментировать эту информацию.

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по подозрению в нападении на офис политической партии. После аспиранта отпустили. Повторно студента задержали уже по другому делу, о поджоге здания "Единой России".

В январе 2021 года Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова 6 годам колонии общего режима.

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