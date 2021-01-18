Аспирант МГУ Мифтахов получил 6 лет колонии за нападение на офис "Единой России"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов получил 6 лет колонии общего режима. Решение вынесено Головинским районным судом, сообщает ТАСС.

Студента судили по делу о нападении на столичный офис партии "Единая Россия" в январе 2018 года.

"Азата Мифтахова признать виновным в хулиганстве группой лиц по мотивам политической неприязни с применением предметов, используемых в качестве оружия", – говорится в приговоре.

Также сроки получили и двое других фигурантов дела – Горбань и Ейкин. Им назначили 4 и 2 года условно соответственно.

Азата Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по подозрению в нападении на офис политической партии. После 4 февраля аспиранта отпустили. Повторно студента задержали уже по другому делу, о поджоге здания "Единой России".