Аспиранту МГУ Мифтахову предъявили окончательное обвинение по делу о хулиганстве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Следствие предъявило окончательно обвинение аспиранту Московского государственного университета имени Ломоносова Азату Мифтахову, сообщило Агентство "Москва".

Студента судили по делу о нападении на столичный офис партии "Единая Россия" в январе 2018 года. Обвинение против Мифтахова выдвинули по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц").

Обвиняемыми по делу также проходят Алексей Кобаидзе, Елена Горбань, Станислав Речкалов и Андрей Ейкин. Следствие считает, что именно эти люди совершили нападение на московский офис "Единой России". Квалифицирующий признак – использование предмета в качестве оружия – из обвинения исключили, не признав дымовую шашку оружием.

Азата Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по подозрению в нападении на офис политической партии. После 4 февраля аспиранта отпустили. Повторно студента задержали уже по другому делу, о поджоге здания "Единой России".

На данный момент Мифтахов находится в СИЗО и отрицает вину. За него поручились более 300 профессоров и научных работников.