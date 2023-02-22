ФСБ предотвратила диверсию на участке Свердловской железной дороги в Югре

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске, сообщает ТАСС.

Местный житель задержан с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на совершение диверсии".

По данным следствия, мужчина, являясь идейным противником проведения спецоперации на Украине, решил совершить поджоги и другие действия, направленные на вывод из строя релейных металлических шкафов, предназначенных для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях.

Он приобрел необходимые для реализации замысла средства и выдвинулся на заранее определенный им участок железной дороги. Там злоумышленник и был задержан с поличным.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт, который запланировали два последователя запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" на предприятии химпрома в Калужской области.

Теракт запланировали двое мужчин – уроженцы республик Центрально-Азиатского региона – с использованием самодельного взрывного устройства и зажигательных смесей для подрыва цистерн с горюче-смазочными материалами на промышленном предприятии.

В результате ликвидации боевиков сотрудниками ФСБ никто из мирного населения не пострадал.



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