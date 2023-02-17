ФСБ предотвратила теракт на предприятии химпрома в Калужской области

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ предотвратила теракт, который запланировали два последователя запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) на предприятии химпрома в Калужской области, сообщает "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что теракт планировали двое мужчин – уроженцев республик Центрально-азиатского региона – с использованием самодельного взрывного устройства и зажигательных смесей для подрыва цистерн горюче-смазочными материалами на промышленном предприятии.

В спецслужбе заявили, что террористы оказали вооруженное сопротивление при попытке задержания. В ответ двое мужчин были ликвидированы.

В ФСБ уточнили, что боевики присягнули террористической организации "Исламское государство". После подрыва химического промышленного предприятия планировалось, что они уедут в зону вооруженного конфликта на территории Сирии.

В ходе проведения операции по ликвидации боевиков потерь среди сотрудников спецслужбы и мирных граждан не было.

После проведения следствия установлено, что по адресу проживания мужчин сотрудниками ФСБ была обнаружена лаборатория по производству взрывчатых веществ. Также специалисты обнаружили мощное самодельное взрывное устройство, зажигательную смесь, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По признакам преступления возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статье 30 и пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту").

Ранее сообщалось, что военные Соединенных Штатов занимаются активной вербовкой боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" (организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ), чтобы совершить теракты в России и в странах СНГ.

В ведомстве уточнили, что в январе 2023 года были отобраны 60 террористов, у которых есть опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке.



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