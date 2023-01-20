В МИД РФ заявили, что США тайно спонсируют ИГ в Афганистане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У Москвы есть сведения о том, что Соединенные Штаты пытаются наладить связи с противниками действующих властей Афганистана и тайно спонсируют запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ), сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Кроме контактов с вооруженной оппозицией, в Афганистане англо-саксы скрытно спонсируют игиловцев, которые заточены против стабильности не только наших центральноазиатских партнеров, других соседей Афганистана, но и безопасности России", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Кабулов полагает, что Вашингтон хочет отомстить за свое военно-политическое поражение в Афганистане. По его словам, США делают все для того, чтобы в этой стране никогда не установился мир.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что поспешный уход США из Афганистана в 2021 году был обусловлен намерением сосредоточиться на подготовке Украины к боевым действиям против России. Он утверждает, что американцы перебросили находившееся в Южной Азии оружие в Европу, что и позволило милитаризовать Киев.

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