США вербуют джихадистов для терактов в России и других странах СНГ – СВР

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Военные США занимаются активной вербовкой боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" (организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ), чтобы совершить теракты в России и в странах СНГ. Об этом сообщается на официальном сайте Службы внешней разведки РФ.

"Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в январе 2023 года были отобраны 60 террористов, у которых есть опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. В данный момент эти люди проходят курс ускоренной подготовки на базе США Эт-Танф в Сирии.

Боевиков обучают изготовлению и применению самодельных взрывных устройств, приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности. Кроме того, террористы обучают нападению на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии.

Малыми группами боевиков планируют отправить на территорию России и государств СНГ с задачами по подготовке и осуществлению терактов против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и личного состава вооруженных сил.

США планируют провести работу совместно с "Хизб ут-Тахрир", "Джамаат Ансарулла" и "Исламское движение Узбекистана" (организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ).

"Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи одержимыми безумной идеей "обескровливания" России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях", – отметили в ведомстве.

Действия Вашингтона ставят его в ряд с крупными международными террористическими группировками.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб уничтожили группу боевиков на хуторе Петровском в Ставропольском крае.

В ходе мероприятий боевикам предложили сложить оружие и сдаться. В ответ бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы.



ФСБ задержала вербовщика террористической группировки в Москве

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