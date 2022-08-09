Финансировавший террористов в Сирии выходец из Средней Азии получил 8 лет колонии в РФ

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Гражданин одной из стран Средней Азии, занимавшийся финансированием запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" в Сирии, приговорен к 8 годам заключения, сообщает ТАСС.

"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина одной из стран Средней Азии Ахмедова Рафикжона Рахимжона угли, возглавлявшего канал финансирования террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", действующей на территории Сирийской Арабской Республики", – отметили в Центре общественных связей ФСБ.

Уточняется, что Ахмедов осужден по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). В ведомстве уточнили, что первые три года наказания он проведет в тюрьме, 5 лет – в исправительной колонии строгого режима.

ФСБ пресекла деятельность Ахмедова и его пособников благодаря скоординированным оперативно-разыскным мероприятиям в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Якутске, Тюмени и Казани в 2021 году.

Ранее сотрудники ФСБ в Московском регионе задержали выходца из Средней Азии по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

Ведомство установило, что задержанный, получивший в 2017 году российское гражданство, разделял идеи радикального исламизма и перечислял часть своего заработка на Qiwi-кошельки террористов. По данным ФСБ, с июля 2021 по январь 2022 года мужчина сделал по меньшей мере 17 денежных переводов.

