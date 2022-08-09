Финансировавший террористов в Сирии выходец из Средней Азии получил 8 лет колонии в РФ

10:13
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Гражданин одной из стран Средней Азии, занимавшийся финансированием запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" в Сирии, приговорен к 8 годам заключения, сообщает ТАСС.
"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина одной из стран Средней Азии Ахмедова Рафикжона Рахимжона угли, возглавлявшего канал финансирования террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", действующей на территории Сирийской Арабской Республики", – отметили в Центре общественных связей ФСБ.
Уточняется, что Ахмедов осужден по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). В ведомстве уточнили, что первые три года наказания он проведет в тюрьме, 5 лет – в исправительной колонии строгого режима.
ФСБ пресекла деятельность Ахмедова и его пособников благодаря скоординированным оперативно-разыскным мероприятиям в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Якутске, Тюмени и Казани в 2021 году.
Ранее сотрудники ФСБ в Московском регионе задержали выходца из Средней Азии по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".
Ведомство установило, что задержанный, получивший в 2017 году российское гражданство, разделял идеи радикального исламизма и перечислял часть своего заработка на Qiwi-кошельки террористов. По данным ФСБ, с июля 2021 по январь 2022 года мужчина сделал по меньшей мере 17 денежных переводов.
ФСБ предотвратила теракты в КЧР
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: