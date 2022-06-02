В КГБ Белоруссии завершили расследование дела о заговоре для захвата власти

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Следственное управление комитета госбезопасности Белоруссии завершило предварительное расследование уголовного дела о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

В качестве обвиняемых по делу проходят пять человек.

Материалы уголовного разбирательства передали в Генпрокуратуру республики для направления в суд.

Ранее в КГБ Белоруссии заявили о ликвидации действовавшей под дипломатическим прикрытием украинской резидентуры. Комитет на протяжении последних лет фиксировал разведывательную деятельность со стороны посольства Украины и консульства в Бресте. В КГБ также рассказали, что задержанный в марте 2021 года белорусский журналист Денис Ивашин работал на украинскую разведку.

