КГБ Белоруссии заявил о ликвидации действовавшей под прикрытием резидентуры Украины

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Комитет госбезопасности Белоруссии заявил о ликвидации действовавшей под дипломатическим прикрытием украинской резидентуры. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на замначальника следственного управления КГБ Константина Бычека.

По его словам, КГБ на протяжении последних лет фиксировал разведывательную деятельность со стороны посольства Украины и консульства в Бресте.

В КГБ также рассказали, что задержанный в марте 2021 года белорусский журналист Денис Ивашин работал на украинскую разведку.

За активное участие в информационных акциях, отметили в КГБ, журналист был награжден грамотой замминистра обороны Украины Игоря Долгова. В комитете также считают, что Ивашин периодически получал средства в долларах США. Кроме того, журналистом регулярно осуществлялись "информационные вбросы относительно так называемых враждебных действий России в отношении Украины и Белоруссии".

"Установлено, что Ивашин под непосредственным кураторством из Киева на постоянной основе за соответствующее вознаграждение организовал сбор сведений и подготовку информационных материалов о российско-белорусском военном, политическом, экономическом, культурном сотрудничестве, ситуации в Вооруженных силах Республики Беларусь и Российской Федерации, на белорусско-украинском, российском участках границы", – говорится в сообщении.

В КГБ считают, что куратором журналиста был первый секретарь посольства Украины в Минске Антон Тимофеев. Действия Ивашина якобы сводились к дискредитации белорусско-российского сотрудничества.

В комитете заявили, что деятельность журналиста была сопряжена с нанесением вреда национальной безопасности Белоруссии, поэтому в его отношении возбудили уголовные дела по статьям 365, 356 Уголовного кодекса страны ("Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел", "Измена государству").

Ранее Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за помощь другим государствам, если это вредит безопасности России. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено до 20 лет лишения свободы. В ведомстве добавили, что каждому факту оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка.

