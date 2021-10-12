В Белоруссии возбудили дело против Тихановской и Латушко за создание псевдоорганов власти

12 октября, 23:52
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении Светланы Тихановской и Павла Латушко по обвинению в самовольном присвоение звания или власти должностного лица. Об этом сообщил официальный представитель СК республики Сергей Кабакович.
"Обвиняемые Тихановская и Латушко по согласованию с другими участниками заговора в нарушении требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, управлений и представительств Республики Беларусь за рубежом", – сказал он в программе "Это другое" на телеканале "Беларусь 1".
Следствие считает, добавил он, что продолжая преступные действия, Тихановская и Латушко вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций. В соответствии с уголовным законодательством Белоруссии, по данному делу им грозит лишение свободы на срок до двух лет.
В апреле КГБ республики включил Тихановскую, Латушко и еще более десятка граждан страны в список лиц, причастных к терроризму.
За месяц до этого Генпрокуратура Белоруссии возбудила в отношении Тихановской уголовное дело о подготовке теракта. В материалах указывалось, что в планах у организаторов было обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.
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