Байден встретился с Тихановской в Белом доме

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Президент США Джо Байден встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Белом доме. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.

"Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека", – написал Байден.

Ранее в США пообещали продолжать вводить санкции против Белоруссии. Соответствующее заявление было сделано после встречи советника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Также Салливан подтвердил требование Вашингтона о том, чтобы Минск позволил провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая. Речь идет об экстренной посадке самолета компании Ryanair.