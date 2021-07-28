Байден встретился с Тихановской в Белом доме

Фото: AP/TASS/Robert Bumsted
Президент США Джо Байден встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Белом доме. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.
"Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека", – написал Байден.
Ранее в США пообещали продолжать вводить санкции против Белоруссии. Соответствующее заявление было сделано после встречи советника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
Также Салливан подтвердил требование Вашингтона о том, чтобы Минск позволил провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая. Речь идет об экстренной посадке самолета компании Ryanair.
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