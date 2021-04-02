В Белоруссии включили Тихановскую в список причастных к терроризму

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Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и еще более десятка граждан страны в список лиц, причастных к терроризму. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Все фигуранты уголовного дела внесены в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности", – заявили в КГБ.

Помимо Тихановской, данная мера также распространяется на члена координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и 15 белорусских граждан, находящихся за рубежом. Все они являются фигурантами уголовного дела против участников инициативы BYPOL.

Внесенных в перечень граждан подозревают в причастности к актам терроризма в Борисове и Минске, которые совершил гражданин Белоруссии Вячеслав Малейчук.

