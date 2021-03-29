В Белоруссии завели дело против Тихановской о подготовке теракта

17:15
Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL. Фигурантов обвинили в подготовке теракта, сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед.
Дело возбудили на основании материалов, которые представлены комитетом государственной безопасности и МВД.
"Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин [Вячеслав] Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", – цитирует Шведа "Белта".
Как следует из материалов дела, в планах у организаторов было обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.
МВД Белоруссии 26 марта сообщило о задержании 35-летнего мужчины, который намеревался совершить теракт в воинской части в Печах, еще один был задержан в Минске. Следователи смогли пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбам известно о готовящихся "попытках дестабилизации" ситуации в стране во время акций протеста.
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