В США пообещали продолжать вводить санкции против Белоруссии

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Соединенные Штаты продолжат санкционное давление на власти Белоруссии, говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам встречи советника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

"В борьбе за демократию и права человека США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать режим Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций", – говорится в сообщении.

В заявлении также сказано, что Салливан подтвердил требование Вашингтона о том, чтобы Минск "позволил провести заслуживающее доверия" международное расследование событий 23 мая. Речь идет об экстренной посадке самолета компании Ryanair.

Летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали.

В результате инцидента некоторые страны ввели частичный запрет полетов над Белоруссией. Кроме того, авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменила рейсы по 12 направлениям. Они затронули Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию и Россию.

После лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за ситуации с Ryanair не должно быть ограничений к "Белавиа". Он напомнил, что западные страны неоднократно просили помощи у белорусской авиакомпании в вывозе граждан, поскольку работал только аэропорт в Минске.