В Белоруссии начали заочное производство против членов Координационного совета оппозиции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет Белоруссии начал специальное производство против находящихся за границей членов Координационного совета белорусской оппозиции, возглавляемого бывшим кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Начат процесс специального производства в отношении представителей так называемого Координационного совета. Соответствующее решение согласовано генеральным прокурором Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

21 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий заочно судить граждан, уехавших из страны. В частности, законом вводится институт специального (заочного) производства.

Документом также устанавливается перечень преступлений, по которым можно начать такое производство. К таким случаям относятся терроризм, геноцид, наемничество, измена государству, диверсия, создание экстремистского формирования либо участие в нем, массовые беспорядки и призывы к санкциям.

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