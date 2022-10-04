Лукашенко заявил, что оппозиция хочет дестабилизировать обстановку в Белоруссии

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Действия оппозиции направлены на дестабилизацию обстановки в государстве через организацию диверсионно-подрывной деятельности, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на совещании в Минобороны по военной безопасности.
"Продолжают вынашивать планы по созданию собственных военизированных формирований, так называемого полка имени Калиновского. Какой бы потешный этот полк ни был, но в его составе имеются радикально настроенные бойцы, которые как раз и ставят перед собой цель дестабилизации обстановки в нашей стране через прежде всего диверсионно-подрывную деятельность", – приводит слова президента издание "БелТА".
Лукашенко добавил, что затаившиеся радикалы есть и на территории Белоруссии. По его словам, в 2020–2021 годах сотрудники правоохранительных органов нашли главных зачинщиков беспорядков. Но, утверждает политик, у таких людей все еще остаются последователи.
В 2020 году в Белоруссии прошли выборы президента. Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.
После выборов несогласные с результатами голосования жители вышли на акции протеста. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.
Лукашенко пообещал проводить жесткую политику по стабилизации обстановки
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