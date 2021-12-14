Суд приговорил белорусского блогера Тихановского к 18 годам заключения

Фото: facebook.com/SergeyTihanovski

Гомельский областной суд приговорил супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской – блогера Сергея Тихановского – к 18 годам лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Его приговорили по ряду статей, включая организацию массовых беспорядков. Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.

Адвокат Тихановского заявил, что вынесенный его клиенту приговор планируется обжаловать.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке теракта в отношении его супруги Светланы Тихановской. В материалах указывалось, что в планах у организаторов было обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих риск гибели людей.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.

КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

