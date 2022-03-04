Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила новое дело против Тихановской

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Генпрокуратура Белоруссии возбудила новое уголовное дело в отношении лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом говорится в телеграм-канале Генпрокуратуры.

Ее обвиняют в призывах к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности с использованием СМИ либо повлекшим тяжкие последствия.

По версии Генпрокуратуры, подозреваемая, действуя с иными неустановленными лицами, не позднее 2 марта записала и разместила на YouTube и в Telegram видеоролики с публичными призывами к совершению теракта и диверсии, а также измене государству.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Белоруссии. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет.

В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил супруга Тихановской – блогера Сергея Тихановского – к 18 годам лишения свободы. Его приговорили по ряду статей, включая организацию массовых беспорядков. Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.

До этого Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке теракта в отношении его супруги Светланы Тихановской. В материалах указывалось, что в планах у организаторов было обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих риск гибели людей.

