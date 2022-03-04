Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила новое дело против Тихановской

13:24
Фото: ТАСС/EPA/KENZO TRIBOUILLARD/POOL
Генпрокуратура Белоруссии возбудила новое уголовное дело в отношении лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом говорится в телеграм-канале Генпрокуратуры.
Ее обвиняют в призывах к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности с использованием СМИ либо повлекшим тяжкие последствия.
По версии Генпрокуратуры, подозреваемая, действуя с иными неустановленными лицами, не позднее 2 марта записала и разместила на YouTube и в Telegram видеоролики с публичными призывами к совершению теракта и диверсии, а также измене государству.
Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Белоруссии. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет.
В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил супруга Тихановской – блогера Сергея Тихановского – к 18 годам лишения свободы. Его приговорили по ряду статей, включая организацию массовых беспорядков. Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.
До этого Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке теракта в отношении его супруги Светланы Тихановской. В материалах указывалось, что в планах у организаторов было обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих риск гибели людей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: