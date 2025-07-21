Юрист Трампа Коул рассказал, как пил водку с Лукашенко в Минске

Фото: president.gov.by/ru

Юрист американского президента Дональда Трампа и заместитель спецпосланника Кита Келлога Джон Коул рассказал, что пил водку с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

По словам Коула, он прилетал в Минск в конце июня вместе с делегацией США, чтобы принять участие в сделке Белоруссии и США по освобождению 14 заключенных. Во время обеда, уточнил юрист, он выпил две рюмки водки, однако третью пить не стал.

Как отметило издание, факт соглашения между странами говорит об изменении стратегии Трампа в области внешней политики во время его второго президентского срока. В частности, президент Штатов начал привлекать своих близких друзей и союзников в качестве посланников, которые помогут продвигать его планы за границей.

При этом представители американского президента более открыто выражают позицию Трампа и обходят бюрократию Госдепартамента. Они могут свободно выражать свое мнение и действовать так, как традиционные американские дипломаты, возможно, не стали бы, говорится в материале.

Об освобождении 14 заключенных Белоруссии Коул сообщил 21 июня. Тогда он высказал благодарность правительству Литвы за сотрудничество и помощь.

После этого Лукашенко помиловал 16 осужденных, которые совершили различные преступления, в преддверии Дня независимости республики. В список помилованных вошли 8 женщин и 8 мужчин, трое из которых – старше 50 лет. При этом у двух человек есть хронические заболевания, а один является инвалидом.

