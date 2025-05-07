Лукашенко помиловал 42 человека, осужденных за экстремистские преступления

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в честь Дня Победы помиловал 42 человека, которые ранее были осуждены за экстремистские преступления. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Среди помилованных оказались 18 женщин и 24 мужчины. По информации агентства, 13 из них имеют хронические заболевания, у 24 человек есть несовершеннолетние дети, 2 являются многодетными родителями.

Отмечается, что каждый из них ходатайствовал о помиловании, признал вину и раскаялся в совершенном преступлении.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект постановления об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Авторы инициативы предложили распространить амнистию на впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, проходивших военную службу на территориях зарубежных стран, а также к участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.