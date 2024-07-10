Песков заявил, что Кремль не планирует амнистии для тяжелобольных заключенных

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У российских властей в настоящий момент нет планов по объявлению амнистии для тяжелобольных заключенных по аналогии с решением президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает Life.ru.

Так представитель Кремля прокомментировал ситуацию с осужденным по делу о госизмене публицистом Владимиром Кара-Мурзой (признан в РФ иноагентом). Он также ответил на вопрос о якобы существующих проблемах с допуском адвокатов в больницу, где находится Кара-Мурза.

По словам Пескова, у Кремля нет возможности наблюдать за этой ситуацией. Он напомнил, что для этого есть Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), которая занимается работой с заключенными.

"Это не входит в нашу прерогативу", – заключил Песков.

В октябре 2022 года Кара-Мурзу обвинили по статье "Государственная измена". По данным ФСБ, публицист мог сотрудничать с одной из стран НАТО.

17 апреле 2023 года Кара-Мурза был приговорен к 25 годам лишения свободы по статье о госизмене и за ряд других преступлений. В мае Верховный суд России признал законным приговор политику.

