Верховный суд РФ отказался смягчить срок осужденному на 25 лет Кара-Мурзе

Фото: ТАСС/AP/Dmitry Serebryakov (Владимир Кара-Мурза признан в РФ иноагентом)

Верховный суд России признал законным 25-летний приговор политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Кара-Мурза осуждается за государственную измену, распространение фейков о ВС РФ и сотрудничество с нежелательной организацией.

Орган государственной власти отклонил кассационную жалобу защиты, уточнили в пресс-службе.

В октябре 2022 года Кара-Мурзу обвинили по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). По данным ФСБ, публицист мог сотрудничать с одной из стран НАТО.

17 апреле 2023 года Кара-Мурза был приговорен к 25 годам лишения свободы по статье о госизмене и за ряд других преступлений.

