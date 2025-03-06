В ГД внесен проект об амнистии в связи с 80-летием Победы

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Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект постановления об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован в электронной базе.

"Руководствуясь принципом гуманизма, в ознаменование Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов проектом постановления предлагается применить амнистию к неопределенному кругу лиц", – говорится в документе.

Авторы инициативы предлагают распространить амнистию на впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, проходивших военную службу на территориях зарубежных стран, а также к участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Данные меры предлагается применить к несовершеннолетним, престарелым, беременным, инвалидам, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, онкологическим больным. На эти же категории лиц распространяется и сокращение срока наказания.

Проектом в том числе предусматривается амнистия осужденных, совершивших преступление по неосторожности. Кроме того, находящиеся в производстве уголовные дела в отношении определенной категории лиц подлежат прекращению, если на этих лиц распространяется амнистия.

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