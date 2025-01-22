Депутат ГД Арапов предложил разрешить заключенным заводить питомца

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В России заключенным могут разрешить заводить питомца за хорошее поведение. Соответствующее обращение в Минюст направил зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов, передает РИА Новости.

В документе предлагается разрешить заключенным, которые демонстрируют хорошее поведение и высокую степень дисциплины, взаимодействовать с домашними животными в качестве дополнительной меры по социализации. При этом уточняется, что в настоящее время в некоторых исправительных учреждениях заключенным позволяется взаимодействовать с котами.

По мнению автора обращения, это способствует развитию чувства ответственности и эмпатии у заключенных, снижению уровня агрессии. Также это может повысить шансы на успешную ресоциализацию после освобождения от отбывания наказаний.

Между тем психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс считает, что сессии зоотерапии в специализированных кафе не приносят человеку с серьезными психологическими проблемами большой пользы. По словам эксперта, проведение времени с животными имеет краткосрочный эффект и значительно не влияет на психологическое состояние человека.