Заместитель Келлога сообщил об освобождении 14 заключенных в Белоруссии

Фото: x.com/john coale

Белоруссия освободила по просьбе американского лидера Дональда Трампа 14 заключенных. Об этом сообщил заместитель спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джон Коул на своей странице в соцсети X.

Коул высказал благодарность правительству Литвы за сотрудничество и помощь.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко в честь Дня Победы помиловал 42 человек, которые ранее были осуждены за экстремистские преступления. Среди них оказались 18 женщин и 24 мужчины.

По информации СМИ, 13 из помилованных имеют хронические заболевания, а еще у 24 человек есть несовершеннолетние дети. При этом двое граждан являются многодетными родителями.

