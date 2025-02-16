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NYT: сделка по ослаблению санкций обсуждается между США и Белоруссией

США и Белоруссия обсуждают сделку по ослаблению санкций – СМИ

Фото: 123RF/kalyanby

США и Белоруссия обсуждают "грандиозную сделку" по ослаблению санкций. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Зампомощника госсекретаря США Кристофер Смит посетил Белоруссию, где встретился с президентом Александром Лукашенко и главой КГБ Иваном Тертелем. По информации журналистов, они обсуждали освобождение заключенных в Белоруссии американцев в обмен на ослабление ряда санкций против Минска. Речь идет об ограничениях против белорусских банков и экспорта калия.

В Госдепартаменте отказались прокомментировать эту информацию.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не столкнется с проблемами после прихода к власти в США Дональда Трампа. Однако трудности возникнут в Европе, подчеркнул белорусский лидер.

В феврале Белоруссия освободила гражданина США по запросу новой американской администрации. Вместе с тем Минск продолжает получать от Вашингтона другие подобные обращения.

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