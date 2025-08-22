Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 12:07

Российские военные освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в пресс-службе Минобороны.

Первый пункт удалось взять подразделениям "Южной" группировки войск, они продвинулись в глубину обороны противника. Кроме того, подразделения "Центра" продолжили наступательные действия и установили контроль над Владимировкой и Русиным Яром.

Всего за неделю военным удалось освободить девять населенных пунктов в зоне проведения СВО, подчеркнули в ведомстве. Семь из них находились в ДНР, два – в Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что российские войска освободили Александро-Шультино в ДНР. Этого удалось достичь в результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск.

Помимо этого, бойцы освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области, а также Сухецкое и Панковку в ДНР.

ВС РФ освободили населенный пункт Александро-Шультино в ДНР

политика

