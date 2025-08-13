ВС РФ освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили за сутки сразу два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) – Суворово и Никаноровку. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что села были отбиты благодаря успешным и решительным действиям бойцов, входящих в подразделения группировки войск "Центр".

Всего за последние полгода Вооруженные силы России взяли под контроль свыше 200 населенных пунктов в зоне спецоперации на Украине. По подсчетам СМИ, населенный пункт Александро-Калиново, освобожденный в ДНР в начале августа благодаря активным действиям подразделений "Южной" группировки войск, стал 209-м с начала 2025-го.

Немногим ранее российская армия поразила предприятие украинского военно-промышленного комплекса и цеха производства беспилотников дальнего действия. Удары нанесли авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. В ходе операции также были уничтожены места хранения украинских беспилотников и склады боеприпасов.