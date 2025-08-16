16 августа, 12:38Политика
Российские военные освободили Вороное в Днепропетровской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные освободили населенный пункт Вороное Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что это было сделано в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток".
Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" освободили в Донецкой Народной Республике (ДНР) населенный пункт Колодези.
14 августа стало известно, что российские войска взяли под контроль Щербиновку и Искру в ДНР. Населенные пункты были освобождены благодаря активным действиям бойцов, служащих в подразделении "Южной" группировки войск.
Помимо того, бойцы "Центра" продвинулись в Яблоновке в ДНР, действуя небольшими подразделениями на мотоциклах и пешком. Операцию поддерживали операторы беспилотников, обеспечивая круглосуточную корректировку действий бойцов.