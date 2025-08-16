Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили населенный пункт Вороное Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что это было сделано в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток".

Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" освободили в Донецкой Народной Республике (ДНР) населенный пункт Колодези.

14 августа стало известно, что российские войска взяли под контроль Щербиновку и Искру в ДНР. Населенные пункты были освобождены благодаря активным действиям бойцов, служащих в подразделении "Южной" группировки войск.

Помимо того, бойцы "Центра" продвинулись в Яблоновке в ДНР, действуя небольшими подразделениями на мотоциклах и пешком. Операцию поддерживали операторы беспилотников, обеспечивая круглосуточную корректировку действий бойцов.

