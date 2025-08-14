Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска взяли под контроль Щербиновку и Искру в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в пресс-службе Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что населенные пункты были освобождены в результате активных действий бойцов, служащих в подразделениях "Южной" группировки войск.

13 августа российские военные отбили сразу два села в ДНР – Суворово и Никаноровку. Их освободили военнослужащие подразделения группировки войск "Центр". Пункты расположены всего в 13 и 16 километрах соответственно от Красноармейска (украинское название – Покровск. – Прим. ред.). Военнослужащие продолжают ликвидацию сил противника на всех направлениях.

Вместе с тем бойцы "Центра" продвинулись в Яблоновке в ДНР, действуя небольшими подразделениями на мотоциклах и пешком. Операцию поддерживали операторы беспилотников, обеспечивая круглосуточную корректировку действий бойцов.