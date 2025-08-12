Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в Яблоновке в ДНР, действуя небольшими подразделениями на мотоциклах и пешком. Операцию поддерживали операторы беспилотников, обеспечивая круглосуточную корректировку действий бойцов.

По данным Минобороны, за время СВО уничтожены 665 самолетов и 283 вертолета ВСУ, около 76 тысяч беспилотников, более 24 тысяч танков и боевых машин, а также 1,5 тысячи установок реактивной системы залпового огня.

