12 августа, 11:30

Политика

Подразделения "Центра" успешно продвинулись в Яблоновке в ДНР

Подразделения "Центра" успешно продвинулись в Яблоновке в ДНР

Трамп назвал визит Путина в США жестом уважения

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах

Российские войска освободили Луначарское в ДНР

Отели Аляски резко подняли цены перед встречей Путина и Трампа

Дональд Трамп "почти поехал в Россию" в четвертый раз

Трамп назвал грядущую встречу с Путиным "пробной"

Трамп ждет конструктивного разговора с Путиным

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 августа

Трамп заявил, что "едет в Россию"

Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в Яблоновке в ДНР, действуя небольшими подразделениями на мотоциклах и пешком. Операцию поддерживали операторы беспилотников, обеспечивая круглосуточную корректировку действий бойцов.

По данным Минобороны, за время СВО уничтожены 665 самолетов и 283 вертолета ВСУ, около 76 тысяч беспилотников, более 24 тысяч танков и боевых машин, а также 1,5 тысячи установок реактивной системы залпового огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
Станислав КуликЕвгения Мирошкина

